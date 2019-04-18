Dün 22:26 TSİ - Spor

Çayırovaspor İzmir’e gençleri gönderiyor

Şampiyon olan Derincespor’un 3.Lig’e çıkması durumunda ligde kalacak olan BAL 9.Grup temsilcilerinden Çayırovaspor, pazar günü Bornova Yeşilova ile deplasmanda oynayacağı sezonun son maçına U19 takım ile çıkacak.