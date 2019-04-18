Yönetim, maçın formalite niteliği taşıması sebebiyle böyle bir karar alırken, takımın günü-birlik İzmir’e gidip geleceği öğrenildi. Yeşil-Siyahlı gençler bu doğrultuda antrenör Birol Köksal yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Dün 22:26 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:28 TSİ
Çayırovaspor İzmir’e gençleri gönderiyor
Şampiyon olan Derincespor’un 3.Lig’e çıkması durumunda ligde kalacak olan BAL 9.Grup temsilcilerinden Çayırovaspor, pazar günü Bornova Yeşilova ile deplasmanda oynayacağı sezonun son maçına U19 takım ile çıkacak.
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Dün 22:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz