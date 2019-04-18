Ömer Kayra da ağabeyinin yolunda!..

Antalya’da mücadele veren U-12 TÜFAD Kocaeli karmasına giren Arda Yılmaz’la gurur duyan kardeşi Ömer Kayra Yılmaz, ‘ben de ağabeyim arda gibi olacağım’ derken. Turnuvanın da maskotu oldu. Sevimli minik adeta futbol topuyla yatıp kalkarken, ağabeyini kahraman olarak görüyor. Ağabey Arda ise şimdiden otoritelerin dikkatini çekti bile.