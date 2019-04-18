Antalya’da mücadele veren U-12 TÜFAD Kocaeli karmasına giren Arda Yılmaz’la gurur duyan kardeşi Ömer Kayra Yılmaz, ‘ben de ağabeyim arda gibi olacağım’ derken. Turnuvanın da maskotu oldu. Sevimli minik adeta futbol topuyla yatıp kalkarken, ağabeyini kahraman olarak görüyor. Ağabey Arda ise şimdiden otoritelerin dikkatini çekti bile.
Dün 23:27 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:29 TSİ
Ömer Kayra da ağabeyinin yolunda!..
Antalya’da mücadele veren U-12 TÜFAD Kocaeli karmasına giren Arda Yılmaz’la gurur duyan kardeşi Ömer Kayra Yılmaz, abisi gibi olmak istiyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Dün 23:27 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz