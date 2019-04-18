23 Nisan Salı günü Karamürsel Stadı’nda saat 18.00’de oynanması gereken Karamürsel İ.Y-Körfez Belediye Hereke Yıldız Spor U-16 Play-Off müsabakası, 22 Nisan Pazartesi günü Karamürsel Stadı’nda saat 19.15’te oynanacaK.
Bugün 00:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:31 TSİ
KİY H.Yıldız maçı bir gün öne alındı
23 Nisan Salı günü Karamürsel Stadı’nda saat 18.00’de oynanması gereken Karamürsel İ.Y-Körfez Belediye Hereke Yıldız Spor U-16 Play-Off müsabakası,bir gün öne alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 00:00 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz