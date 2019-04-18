KORFBOL izlemek istemez misiniz?

Toplam 3 grup üzerinden oynanan maçlar üç gündür sürüyor. Her gün 6 maç oynanıyor. 12 takımın katılımı ile düzenlenen şampiyonaya ilimizden de Kocaeli Fen Lisesi iştirak ediyor. İlk maçını önceki gün oynayan temsilcimiz, İzmir Buca MTAL Lisesi’ni 13-10 yendi ve ilk galibiyetini aldı. İkinci maçını dün gazetemizin baskıya girdiği sırada oynayan ekibimiz, bugün son maçına çıkacak. Kocaeli Fen’in, ilk altı takım içine girmek için, ikinci maçını kazanması gerekiyor. İkinci tur yarı final maçları 22-26 Nisan tarihlerinde yine İlimizde yapılacak ve finale kalacak 6 takım, 8-12 Mayıs tarihlerinde finalde boy gösterecek. Bu arada şampiyonaya dört takım katılmadı. Sakarya, Edirne, Amasya ve Niğde turnuvadan çekildi.

12 TAKIM 165 SPORCU KATILIYOR

İlimizde 3 gündür süren Korfbol maçları, 20’şer dakika iki devre halinde oynanıyor. İlk iki sırayı alan takımlar, gruplarından ikinci tura çıkıyor. Maçlar kızlı-erkekli 8’erli oynanıyor. Tamımlar 4 kız ve 4 erkek oyuncudan oluşuyor. Maçlarda 6 hakem görev yapıyor. İlk maçını kazanan Kocaeli Fen Lisesi galibiyet sevincini yaşarken, Okul Spor Şube Müdürü Turgay Bulut ve Kocaeli Fen Lisesi Okul Müdürü Mesut Tekin sevince ortak oldu, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ahmet AKAY

KOCAELİ FEN LİSESİ: 13

İZMİR BUCA MTAL: 10

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Önay Öztürk ***, Turgay Bezek ***

KOCAELİ FEN LİSESİ: Yiğit Kuyucu ****, Mehmet Akif Şentürk ***, Eren Zer ***, Özge Temiz ***, Filiz Işık ***, Emine Nisan Bayüre ***, Doğa Başer ***, Hasan Berkan Elmacıoğlu ***, Hamza Kurtoğlu **, Betül Meriç ***, Azra Arslan **

İZMİR BUCA MTAL: Pelin Zorlu ***, Berkan İlkutlu ***, Şahin Kartal ***, Sıla Bala ***, Barış Bilmez **, Hasan Öztürk ***, Dilara Nur Uğur **, Ebru Çağrıtekin **, Barış Topatan **, İlayda Sabır **, Hakan Yıldız **, Arda Karabulak **

GOLLER: Yiğit Kuyucu (5), Eren Zer (4), Hasan Berkan Elmacıoğlu (2), Hamza Kurtoğlu, Emine Nisan Bayüre (Kocaeli Fen Lisesi), Berkan İlkutku (4), Şahin Kartal (4), Sıla Bala, Hasan Öztürk (İzmir Buca MTAL)

İLK GÜN ALINAN SONUÇLAR

Kırklareli Lüleburgaz Kepirtepe AL: 4

Adana Şehit Ahmet Oruç Spor Lisesi: 8

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Aydın Mehmet Akif Ersoy AL: 2

Kütahya 15 Temmuz Şehit Fen Lisesi: 6

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İstanbul İstek Özel Bilge Kağan AL: 16

Ordu İkizce AL: 3

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Bolu İzzet Baysal AL: 15

Sivas Hacı Mehmet Sabancı AL: 8

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İstanbul İstek Özel Bilge Atanur Oğuz Al: 8

Zonguldak Karadeniz Ereğli AL: 13

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İzmit Kocaeli Fen Lisesi: 13

İzmir Buca MTAL: 10