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Kocaeli’de ‘Erzurum buzu’ rüzgârı esti

İlimizde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında, Erzurum GSİM tarafından açılan buz ve kış sporları standı yoğun ilgi gördü. Protokolün de uğrak yeri olan stantta flor-curling akını vardı

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Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlediği Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında, Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün açmış olduğu kış ve buz sporları standı yoğun ilgi gördü. Protokolün de uğrak yerine haline gelen stantta açılan flor curling pisti ilgi çekti. Protokolden vatandaşlara kadar herkes flor-curling oynayarak, curling hakkında bilgi sahibi oldu.

GSİM KIŞ VE BUZ SPORLARI STANDI GÖZ DOLDURDU

Curling standı, en çok ilgi çeken stantlar arasında yer aldı. Kış ve Buz Sporları Projesi GSİM Özel Kalem Müdürü Zafer Ala’nın görevli olduğu Stantta, Erzurum Gençlik ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil, gelen konuklara stant hakkında bilgi verdi. Stantta ayrıca flor-curling tanıtıldı.  Yoğun ilgi gören stant siyaset, sanat, bürokrat ve spor adamı olmak üzere bir çok ismin akınına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Başarılı bilim adamı Prof. Dr. Hasan Türkez ve diğer siyasiler de Kış ve Buz Sporları Tanıtım Standı’nı gezdi.

TAŞKESENLİGİL: ÇALIŞMALARIMIZI SERGİLEDİK

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Kocaeli Erzurum Tanıtım Günleri’nde spor kenti ve yüksek irtifa kamp merkezi olan şehrimizi tanıttık.  Gençlik merkezlerimizin yaptığı çalışmaları sergiledik . Erzurum’un tanınan ve sevilen simaları standımızı ziyaret etti. Erzurum Günlerinde bizleri yalnız bırakmayan Erzurumlu bürokratlarımız ve halkımıza teşekkür ederiz” dedi.

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