Pehlivanlar sezona başlıyor

ÖNCE GEBZE, SONRA YALOVA…

Minder güreşçilerimiz, 11-12-13 yaş grubu il şampiyonası için yarın Gebze Spor Salonu’nda mindere çıkacak. Bunun için hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu’nda sürdüren İzmit Belediyeli minik güreşçiler, haydi iddialı hazırlandı. Daha sonra ise sırayı yağlı pehlivanlar alacak. 23 Nisan’da Yalova Altınova’da düzenlenecek olan Hersek Güreşleri’ne katılacak pehlivanlar daha sonra da ülkenin en önemli organizasyonlarından olan Antalya Kumluca güreşlerine katılacak. Kırkpınar öncesi önemli bir sınav olacak bu dev organizasyon ise 26-27-28 Nisan’da gerçekleşecek.

ŞENER SAR YÖNETİMİNDE…

Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’na aday olup kaybettikten sonra, yoğun seçim çalışmaları nedeniyle bir süre dinlenen antrenör ve eski pehlivan Şener Sar, yeniden takımın başına gerek çalışmaları aralıksız olarak sürdürdü. İzmit Belediyespor antrenörü Sar, üç organizasyonda da iddialı olduklarını ve sporcularına güvendiğini dile getirdi. Bu arada kulübün onursal başkanı olan Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlık koltuğuna oturmasından sonraki çalışmaları da merakla bekleniyor. Göçmen Recep’in ailesine gelin olan Hürriyet’in, güreşçi bir aileden geliyor olması, pehlivanların umutlarını artırıyor