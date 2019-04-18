Üzerinde giydiği tişört ile şehit öğretmeni yaşatan Mustafa Üstündağ Ortaokulu öğrencisi Muhammed Hüseyin Yıldırım, anlamlı bir hareketin de altına imza atmış oldu. Genç öğrenci bu davranışı dolayısıyla öğretmenlerinden takdir topladı.
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Muhammed’den örnek davranış!..
Malatya’da gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda 58 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Gebzeli öğrenci Muhammed Hüseyin Yıldırım, şampiyonluğunu bir süre önce öğrencisi tarafından şehit edilen Gebzeli öğretmen Merhum Necmeddin Kuyucu’ya armağan etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz