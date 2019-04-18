Muhammed’den örnek davranış!..

Üzerinde giydiği tişört ile şehit öğretmeni yaşatan Mustafa Üstündağ Ortaokulu öğrencisi Muhammed Hüseyin Yıldırım, anlamlı bir hareketin de altına imza atmış oldu. Genç öğrenci bu davranışı dolayısıyla öğretmenlerinden takdir topladı.