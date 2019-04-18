Soyadı Gümüş kendisi altın!..

Geleceğin olimpiyat sporcusu olarak gösterilen Samet Gümüş, 52 kiloda rakiplerine ringi dar ederek şampiyon oldu. Sevindikspor Başkanı Gökhan Bayramoğlu, şampiyon sporcu Samet Gümüş ile onu yetiştiren milli takım antrenörü Selim Vinçoğlu’nu tebrik ederken, Samet’in uluslararası şampiyonlarda da adından sıkça bahsettireceğini söyledi.