Geleceğin olimpiyat sporcusu olarak gösterilen Samet Gümüş, 52 kiloda rakiplerine ringi dar ederek şampiyon oldu. Sevindikspor Başkanı Gökhan Bayramoğlu, şampiyon sporcu Samet Gümüş ile onu yetiştiren milli takım antrenörü Selim Vinçoğlu’nu tebrik ederken, Samet’in uluslararası şampiyonlarda da adından sıkça bahsettireceğini söyledi.
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Soyadı Gümüş kendisi altın!..
7-14 Nisan tarihleri arasında Mersin’de gerçekleşen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan Sevindikli boksör Samet Gümüş, geleneği bozmadı ve şampiyonluğunu tazeledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz