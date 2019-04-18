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Herkese çifte maaş!

Tamamlayıcı emeklilik reformu, çalışanlara emeklilikte çifte maaş imkanı sağlayacak. Üstelik daha erken emekli olunacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reform paketindeki tamamlayıcı emeklilik, milyonlarca çalışana hem erken emeklilik hem de çifte maaş imkanı sunacak. Tamamlayıcı emeklilik, ülkemizde 2017'de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım ile başlatıldı. Ancak bu sisteme girmek zorunlu, kalmak isteğe bağlı.

İŞVEREN DE KATILACAK

Şimdi düşünülen tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise zorunluluk esas alınacak. Böylece çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak, buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak. 10 yıl 56 yaş tamamlandığında emeklilik olacak ve maaş ödenecek. Şu anda SGK sistemine giren bir çalışan kadın ise 58, erkek ise 61 yaşında 20 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Yani tamamlayıcı emeklilik daha erken emekli edecek..

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Yorumlar

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Ömür Nizamettin AYKANA - MİLLETİN ÖNÜNE BİR HAVUÇ DAHA SÜRÜLÜYOR DESENİZE !. BU İŞLER ÖZAL'ın '' SÜPER EMEKLİLİK TUZAĞI İLE BAŞLADI, DEVAMI DURMADI...

Yanıtla . 1Beğen 18 Nisan 12:17

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