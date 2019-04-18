Başkan Hürriyet'ten kadınlara müjde!

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Yıldın tarafından karşılanan Hürriyet’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kursiyerlerle birlikte Türkü söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e bileklik hediye edildi.

KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER ŞEY ÇOK GÜZEL VE ÖZEL

Kadın elinin değdiği ve kadınlar tarafından üretilen her şeyin değerinin büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Hürriyet “Belediye Başkanlığı dönemimde kadınlara yönelik hizmetlerin ve projelerin öncelikli konularımızdan olacağını bilmenizi isterim. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almaları için çalışacağız. İş hayatlarında daha aktif ve daha rahat olabilmeleri için de onları rahatlatacak projeleri hayata geçireceğiz. Kreş ve yaşlı gündüz bakım evleri ile kadınlarımız iş hayatında daha aktif olabilecek. Geleceğimiz için üretecek, üreten kadına destek sunacağız.

SERTİFİKALARI ÇEKMECELERDE KALMAYACAK

Kadınları kooperatifleşmeye özendireceğiz. Kurslardan alınan sertifika belgeleri çekmecelerde kalmayacak. Kadınlarımızın ürettiği ürünlere satın alma güvencesi vererek, bunları sanal pazarda satışa sunacağız. El emeklerimizi uluslararası fuarlara taşıyacak çok geniş bir kitleye tanıtacağız. Kadınlarımıza sosyal etkinliklerde ve festivallerde stant önceliği vereceğiz. Kadınlarımızın ürettiği ev yapımı doğal yiyecek maddelerini Çınar Satış Noktaları’nda ekonomiye kazandıracağız. Özel sektör ile işbirliği içerisinde ev atölyeleri kuracak ve kadınların sigortalılığı için özel projeler geliştireceğiz. Her alanda kadınlarımıza elimizi uzatacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var, sistemimizi kurduktan sonra bu aşamaları bir bir gerçekleştireceğiz” dedi.