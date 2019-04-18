Hürriyet'ten Kandil mesajı

Başkan Hürriyet mesajında Berat Kandili'nin ülkemize ve tüm İslam Alemine huzur mutluluk ve barış getirmesini temenni etti.

Kandillerin toplumumuz da önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Berat Kandilinin her türlü istismar ve sömürüden uzak insanca ve hakça bir hayat ile gönül dünyamızın daha da huzur bulacağı ülkemize İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler barış mutluluk getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı.