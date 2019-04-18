MESS Genel Kurulu'nda başkan belli oldu

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Yönetim Kurulumuzu seçen üyelerimize Genel Kurulumuzda bizi yalnız bırakmayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Bakanlık Teşkilatımız ve İşçi Sendikalarımıza teşekkür ederim. MESS olarak Ülkemiz adına taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üyelerimiz metal sanayisinin toplam satışlarının yarısından fazlasını gerçekleştiriyor. 185 bine yakın istihdam sağlayan 211 üyemiz ile birlikte Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundayız. Çalışma hayatındaki gelişmeler doğrultusunda üyelerimizin ihtiyaçları da değişiyor farklılaşıyor. Bu değişimi gözeterek sürekli ve açık iletişim içinde olmamızı sağlayacak yeni platformlar geliştireceğiz ve ortak akıl oluşturacağız. Üyelerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek yenilikçi proje ve çözümler üreteceğiz. Çalışma barışını korumayı işyerlerimizi geleceğe taşımayı ve ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri artırmayı hedefleyeceğiz.

MESS SANAYİDE DÖNÜŞÜMÜN LİDERİ OLACAK

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol metal sanayi için dönüm noktası olacak yeni bir projeyi başlatmanın hazırlığı içinde olduklarını da anlatırken şöyle devam etti: Dünya hiç olmadığı kadar büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Bilginin üretilmesi ve teknoloji kullanımı küresel ekonominin en önemli aktörlerine dönüşmüş durumda. Bu alanda fark yaratan temel unsurların en önemlilerinden birini ise insan kaynağı oluşturuyor. Bilgiyi üretebilecek teknolojiyi kullanabilecek yetkinlikte insan kaynağı olan ülkeler rekabette öne çıkıyor. Bu gerçekten hareketle MESSin yeni döneminde metal sanayi için dönüm noktası olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Sanayinin Dijital Dönüşümü vizyonuyla başlattığımız MESS Teknoloji Merkezi projesi teknolojideki son gelişmelerle işgücünü buluşturacak ve insan kaynağını bu paralelde dönüştürmeyi hedefleyecek. Ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacak böylesi stratejik bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz.

Özgür Burak Akkol Hasan Özcan Aydilek Bora Koçak Haydar Yenigün Erkan Kafadar Tuna Arıncı Aykut Özüner Erol Bakan ve Ayhan Özelden oluşan MESS Yönetim Kurulu üç yıl boyunca göreve devam edecek.

ÖZGÜR BURAK AKKOL KİMDİR?

Özgür Burak Akkol iş hayatına ABDde Nautilus Foodsta başladı. 2003 yılında Koç Holdinge geçiş yaptı. Holding bünyesinde Denetim İnsan Kaynakları ve Proje Geliştirme alanlarında görev aldı. Akkol 2014 yılından bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapıyor.

MESSin önceki çalışma döneminde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alan Akkol aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Yönetim Kurulu ve Yürütme Komitesi Üyeliği ile MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Akkol ayrıca TİSKi temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Başkanı olan Akkolun Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.de de yönetim kurulu üyeliği bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akkol ayrıca Koç Üniversitesinden Executive MBA Columbia Business School ve London Business Schooldan Global Executive MBA dereceleri aldı.