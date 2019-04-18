Bıyık'tan Kandil mesajı

Başkan Bıyık milli ve dini bayramların yanı sıra kandil gibi mübarek günlerin insanlar arasındaki sevgi saygı ve hoşgörüyü artırmaya vesile olduğunun altını çizerken af ve mağfiret anlamlarına gelen ve Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan bu gecenin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek gecenin İslam aleminin birlik ve beraberliğine tüm dünyanın barış huzur ve mutluluğuna vesile olmasını ülkemiz ve insanlık adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başta Darıcalı hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam Aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. dedi.