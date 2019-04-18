Başkan Bıyık milli ve dini bayramların yanı sıra kandil gibi mübarek günlerin insanlar arasındaki sevgi saygı ve hoşgörüyü artırmaya vesile olduğunun altını çizerken af ve mağfiret anlamlarına gelen ve Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan bu gecenin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek gecenin İslam aleminin birlik ve beraberliğine tüm dünyanın barış huzur ve mutluluğuna vesile olmasını ülkemiz ve insanlık adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başta Darıcalı hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam Aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. dedi.
Bugün 12:27 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:29 TSİ
Bıyık'tan Kandil mesajı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm İslam Aleminin kandilini tebrik edip bu gecenin birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:27 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz