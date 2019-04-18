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Ankara'da yine köpek ölüleri bulundu

Ankara'da boş bir arazide 4 köpek ölüsü ve çevrede üzerinde kimyasal madde bulunan çok sayıda sosis bulundu. Ankara'da daha önce, 16 sokak köpeğini zehirleyerek öldüren 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.