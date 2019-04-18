Başiskele’de ot biçme çalışmaları devam ediyor

Park ve bahçelerde, vatandaşların kullanımına açık alanlarda gerçekleştirilen yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları ile yeşil alanlar ve kaldırımlar, daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor.
Başiskele’nin her noktasında belediye ekipleri, çevre düzenlemesinin ön planda tutulduğu park, bahçe, kaldırımlar ve refüjlerde çim biçme ve yabani ot temizlikleri gerçekleştiriyor. Baharın gelmesiyle çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, belirlenen program dahilinde ilçenin çehresini güzelleştirecek çalışmalarına yaz ayları boyunca devam ederek Başiskeleliler’e hizmet edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz