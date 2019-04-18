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İsrafın bedeli 2 milyon lira 127 bin lira

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yapılan değişiklik için 2 milyon 127 bin 725 TL ödendiği öğrenildi.

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Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 1 Kasım 2016’da kayyum olarak atanan ve son seçimde de AKP’den aday olan Cumali Atilla’nın belediyedeki makam odası bu süreçte değiştirildi. Belediye binasında yapılan işler, tefrişat ve alınan mobilyalara 2 milyon 127 bin 725 lira ödendi.

‘İSRAFIN GÖSTERGESİ’

Makam odasının görüntülerini sosyal medyada paylaşan yeni Başkan Adnan Selçuk Mızraklı ise “Bu odalar talan ve israfın en iyi göstergesi” dedi.

Makam odasının arka bölümüne banyo, duş ve küvet yaptıran Atilla’nın kullandığı banyoda, tütsü çubukları dikkat çekti.

​4 İHALE 2 MİLYON TL

Atilla döneminde tefrişat ve mobilya ile malzeme alımı için 4 ayrı ihale düzenlendi. Başkanın makam katında kullanılmak üzere 2 Mayıs 2018’de 745 bin 806 liraya mobilya alındı. 2 Kasım 2018’de de Başkanlık Özel Kaleminde kullanılmak üzere 838 bin 474 liraya 36 ayrı kalem mobilya alındı.

21 Aralık 2018’deki bir diğer ihale ile de belediyeye 210 bin 571 liraya 37 kalem mobilya ve diğer malzeme adı altında alım yapıldı. 4. ihale de 20 Şubat 2019’da yapıldı ve 332 bin 874 liraya 21 kalem mobilya alındı. Dört ihalenin de yasanın 21-B maddesi uygulanarak yapılması dikkat çekti.

Bu madde “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi, ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmünü taşıyor.

‘ÇOK ESKİYDİ YENİLEDİK’

Cumali Atilla, Sözcü’nün sorusu üzerine “Belediyenin binası 30 senelik ve bakımsız durumdaydı. Hem binada hem odalarda yenileme yapıldı. Banyo ise zaten vardı ve biz sadece duş yaptırıp yeniledik. Banyodaki kaplamalar da mermer değil, fayans. Biz tüm işleri ihale açarak yaptık” dedi.

MIZRAKLI, MAKAM ODASINI KULLANMAYACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık, lüks makam odasını kullanmayacaklarını açıkladı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, makam odası için meclis toplantısında karar alınacak.

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