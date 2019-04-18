Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?

Tutuklanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak’ın yerine Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, kayyum olarak atanmıştı. Bu atamanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na bölgenin koordinatörlüğü görevi verilmişti.

KARAOSMANOĞLU NEDEN MÜDAHALE ETMEDİ?

Bu tarihten sonra Diyarbakır’a Kocaeli başta olmak üzere, İstanbul ve benzeri illerden maddi destek sağlanıyordu. O maddi destek ile neler yapıldığı, seçimden sonra ortaya çıktı. Seçimi kazanan HDP’li Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, başkanlık makamına girdiğinde büyük hayrete düştü. Girdiği yer belediye başkanlığı makamı değil, sanki bir saraydı. Kocaeli’den, başka illerden aktarılan paralarla atanan kayyum, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine VİP makam odası yaptırmıştı. Diyarbakır’da inşa edilirken koordinatörlük görevindeki Karaosmanoğlu, bu israfı görmemesi eleştiri konusu ediliyor.

“BU BİR TALANDIR” DEDİ

Dr. Adnan Selçuk Mırzaklı, makam odasına girdiğinde şaşkınlığını gizleyemedi ve “ Tüyü bitmemiş yetimin hakkı diye konuşanlar işte nasıl talan ediyorlar, onu en iyi gösteren görüntüler bunlar. Her şeyi lüks ve gösteriş olduğunu gösteren manzaralar bunlar. Bunlar Diyarbakır’ın gecekondu bölgelerine hiç gitmemişler. Bunlar yoksulların halinden anlamazlar” dedi ve eski deponun başkana özel banyo yapılmasını da eleştirdi.