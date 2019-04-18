Büyükakın: Nerede ne eksik var biliyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve yönetimlerinin yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turanı makamında ziyaret etti. Seçimin kazanılmasından dolayı gerek Ölmeze gerekse Turana teşekkür eden Büyükakın AK Parti Kandıra ilçe teşkilatının seçim boyunca özverili çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum diyerek Seçim boyunca sahada emek harcayan teşkilatımıza özellikle hanım ve genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum dedi.

GENÇLİĞİN ENERJİSİNDEN YARARLANACAĞIZ

Kandıra teşkilatı ziyaretinde gençlere de ayrı bir önem veren Başkan Büyükakın Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve sahadan bize iletecekleri bilgilere değer veriyoruz. Önerileri ve fikirleri değerlendirmede titiz davranıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğin enerjisinden yararlanacağız şeklinde konuştu.

NEREDE NE EKSİK VAR BİLİYORUZ

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turanı makamında ziyaret ederek tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini bir kez daha ileten Başkan Büyükakın Kandıra ilçemizin bugüne kadar yapılan hizmetlerle geldiği noktayı halkımız çok iyi görmektedir. Teveccühlerini de her seçim dönemi bizlere göstermiştir. İlçe merkezi ve köylerde yapacağım çalışmaları çok iyi biliyoruz. Nerede ne eksik var biliyoruz çözüm yollarına hakim durumdayız. İlçe belediyemiz başta olmak üzere meclis üyelerimizle muhtarlarımızla ve teşkilatlarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız diyerek sözlerini tamamladı.