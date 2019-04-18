Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü önceki gün Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kişiyi gasp ederek kaçan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı. Polis, kimliklerini belirlediği kişilerin İstanbul'da olduğunu belirledi. Polisin, İstanbul'da düzenlediği operasyonla R.G., S.Y., E.Ş., M.B., C.Y. ve Ş.Y. yakalandı. Nitelikli yağma, gasp, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak, oto hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan R.G., S.Y., E.Ş., M.B., C.Y. ve Ş.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bugün 13:08 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:09 TSİ
Gasp zanlıları İstanbul'da yakalandı
Darıca ilçesinde, bir kişiyi gasp ederek kaçan 6 kişi polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz