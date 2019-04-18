Gasp zanlıları İstanbul'da yakalandı

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü önceki gün Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kişiyi gasp ederek kaçan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı. Polis, kimliklerini belirlediği kişilerin İstanbul'da olduğunu belirledi. Polisin, İstanbul'da düzenlediği operasyonla R.G., S.Y., E.Ş., M.B., C.Y. ve Ş.Y. yakalandı. Nitelikli yağma, gasp, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak, oto hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan R.G., S.Y., E.Ş., M.B., C.Y. ve Ş.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.