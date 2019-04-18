Erkan, bir süredir hasta olan babasını kaybetti. Emek Partisi üyesi olan Durak Yalçın 77 yaşındaydı. EMEP İl Örgütü'nden yapılan açıklamada, "İl Başkanımız Arzu Erkan'ın babası, parti üyemiz Durak Yalçın hayatını kaybetmiştir. Yoldaşımızın acısını paylaşır, yakınlarına başsağlığı dileriz. Cenaze Cuma günü saat 14.00'te Kartal Cemevinden kaldırılacak, Yakacık Mezarlığına defnedilecektir" denildi.
Bugün 13:22 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:24 TSİ
Arzu Erkan'ın acı günü
Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Arzu Erkan babası Durak Yalçın'ı kaybetti.
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Bugün 13:22 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz