Arzu Erkan'ın acı günü

Erkan, bir süredir hasta olan babasını kaybetti. Emek Partisi üyesi olan Durak Yalçın 77 yaşındaydı. EMEP İl Örgütü'nden yapılan açıklamada, "İl Başkanımız Arzu Erkan'ın babası, parti üyemiz Durak Yalçın hayatını kaybetmiştir. Yoldaşımızın acısını paylaşır, yakınlarına başsağlığı dileriz. Cenaze Cuma günü saat 14.00'te Kartal Cemevinden kaldırılacak, Yakacık Mezarlığına defnedilecektir" denildi.