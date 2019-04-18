Tüpraş'ta yine anlaşma sağlanamadı

TÜPRAŞ’ta yaklaşık 4 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmesini dokuzuncu oturumumu bugün yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede yine anlaşma sağlanamadı. Devam eden görüşmelerde işverenin uzlaşmaya uzak tavrı işçileri oldukça zor duruma sokuyor. TÜPRAŞ yönetimi, üç yıllık yapmak istediği sözleşme taslağında işçisine ilk 6 ay bir brüt maaş dağıtımı (yaklaşık 7 bin TL) ikinci aydan itibaren de sadece enasyon oranında zam teklif etti. TÜPRAŞ yönetimi toplu iş sözleşmesini iki yıl değil de üç yıl üzerinden imzalamak istemesi yine görüşmelerin tıkanası sebep olan maddelerden biri. Bunun yanında işveren, yılda 8 gün olan mazeret izinlerini kaldırmak istiyor ve fabrikadaki vardiya sisteminde değişikliğe gitmek istiyor. Artık TÜPRAŞ’ta arabulucu sürecinin başlaması bekleniyor.