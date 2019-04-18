Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:24 TSİ- Gündem G: Bugün 14:58 TSİ

Tüpraş'ta yine anlaşma sağlanamadı

TÜPRAŞ’ta devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma yine sağlanamadı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜPRAŞ’ta yaklaşık 4 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmesini dokuzuncu oturumumu bugün yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede yine anlaşma sağlanamadı.  Devam eden görüşmelerde işverenin uzlaşmaya uzak tavrı işçileri oldukça zor duruma sokuyor. TÜPRAŞ yönetimi, üç yıllık yapmak istediği sözleşme taslağında işçisine ilk 6 ay bir brüt maaş dağıtımı (yaklaşık 7 bin TL) ikinci aydan itibaren de sadece enasyon oranında zam teklif etti. TÜPRAŞ yönetimi toplu iş sözleşmesini iki yıl değil de üç yıl üzerinden imzalamak istemesi yine görüşmelerin tıkanası sebep olan maddelerden biri. Bunun yanında işveren, yılda 8 gün olan mazeret izinlerini kaldırmak istiyor ve fabrikadaki vardiya sisteminde değişikliğe gitmek istiyor. Artık TÜPRAŞ’ta arabulucu sürecinin başlaması bekleniyor.

Bugün 13:24 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Büyükakın eşine cübbe giydirdi mask
Büyükakın eşine cübbe giydirdi
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu mask
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu
Hürriyet'ten Kandil mesajı mask
Hürriyet'ten Kandil mesajı
Başkan Hürriyet'ten kadınlara müjde! mask
Başkan Hürriyet'ten kadınlara müjde!
Sait Ağdacı istifa etti mask
Sait Ağdacı istifa etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor mask
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu mask
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu

GALERİ

Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL