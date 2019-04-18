Kocaelispor U-19 Elit B’de!

NEFES KESTİ
Antalya Emir Otel’in sahasındaki maça Sarıyer etkili başlasa da Kocaelispor, Mervan ve Süleyman’ın golleri ile 2-0 öne geçti. İlk yarının son saniyelerinde fark 1’e indi. İkinci yarıda da heyecan doruktaydı. Rakibi karşısında geri adım atmayan ve takım savunmasını iyi yapan ekibimiz 90+4. dakikada çok basit bir gol yedi ve normal süre 2-2 sona erdi. Penaltılara giden maçta nefesler kesildi. Heyecan içinde geçen penaltıların ardından maçı 7-6 kazanan Kocaelispor adını Elit B kategorisine yazdırdı. Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz