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Kocaelispor U-19 Elit B’de!

Bölgesel Gelişim Ligi U-19 Play-Off Final müsabakasında Sarıyer’i normal süresi 2-2 biten maçta penaltı vuruşları sonucu 7-6 mağlup ederek Elit B kategorisine yükselen Kocaelispor U-19 Futbol Takımı önemli bir başarıya imza attı.

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NEFES KESTİ

Antalya Emir Otel’in sahasındaki maça Sarıyer etkili başlasa da Kocaelispor, Mervan ve Süleyman’ın golleri ile 2-0 öne geçti. İlk yarının son saniyelerinde fark 1’e indi. İkinci yarıda da heyecan doruktaydı. Rakibi karşısında geri adım atmayan ve takım savunmasını iyi yapan ekibimiz 90+4. dakikada çok basit bir gol yedi ve normal süre 2-2 sona erdi. Penaltılara giden maçta nefesler kesildi. Heyecan içinde geçen penaltıların ardından maçı 7-6 kazanan Kocaelispor adını Elit B kategorisine yazdırdı. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:31 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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