Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı

Eski belediye başkanı Nevzat Doğan zamanında Belsa girişine konulan turnikelerin kaldırılması talimatını veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “işi olsun olmasın İzmit Belediyesi’ne giren herkesin mutlu çıkmasını istiyorum. Vatandaşımız hiçbir engelle karşılaşmadan bu belediyeye kendi belediyesi olduğunu bilerek girsin. Belediyeye gelen vatandaşın önüne engel konulmasını doğru bulmuyorum. Vatandaşımız hiçbir endişe duymadan, korkmadan, çekinmeden “bu belediye benim” diyerek İzmit Belediyesi’ne girebilmeli” şeklinde konuştu. Başkan Hürriyet’in aldığı bu karar, İzmitliler arasında sevinçle karşılandı.