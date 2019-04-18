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Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belsa girişindeki turnikeleri kaldırdı.

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Eski belediye başkanı Nevzat Doğan zamanında Belsa girişine konulan turnikelerin kaldırılması talimatını veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “işi olsun olmasın İzmit Belediyesi’ne giren herkesin mutlu çıkmasını istiyorum. Vatandaşımız hiçbir engelle karşılaşmadan bu belediyeye kendi belediyesi olduğunu bilerek girsin. Belediyeye gelen vatandaşın önüne engel konulmasını doğru bulmuyorum. Vatandaşımız hiçbir endişe duymadan, korkmadan, çekinmeden “bu belediye benim” diyerek İzmit Belediyesi’ne girebilmeli” şeklinde konuştu.  Başkan Hürriyet’in aldığı bu karar,  İzmitliler arasında sevinçle karşılandı.

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Yorumlar

(4)
04

Rambo - ben akp liyim ama çok güzel bir karar kendisini gerçekten tebrik ederim

Yanıtla . 8Beğen 18 Nisan 18:52
03

. - Iki gun sonra gorcez biz sizi hepiniz alıcaksınız keşke başa gelmeseydi diye

Yanıtla . 2Beğen 18 Nisan 17:56
02

Ozerseda - Adamsın adam icimizdensin cansın.

Yanıtla . 16Beğen 18 Nisan 15:46
01

Oktay - İlk gördüğümde çok şaşırmıştım.halkla arasına bariyer koyan kaybetmeye mahkumdur isabet olmuş

Yanıtla . 27Beğen 18 Nisan 15:16
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