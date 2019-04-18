Eski belediye başkanı Nevzat Doğan zamanında Belsa girişine konulan turnikelerin kaldırılması talimatını veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “işi olsun olmasın İzmit Belediyesi’ne giren herkesin mutlu çıkmasını istiyorum. Vatandaşımız hiçbir engelle karşılaşmadan bu belediyeye kendi belediyesi olduğunu bilerek girsin. Belediyeye gelen vatandaşın önüne engel konulmasını doğru bulmuyorum. Vatandaşımız hiçbir endişe duymadan, korkmadan, çekinmeden “bu belediye benim” diyerek İzmit Belediyesi’ne girebilmeli” şeklinde konuştu. Başkan Hürriyet’in aldığı bu karar, İzmitliler arasında sevinçle karşılandı.
Bugün 14:13 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:36 TSİ
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belsa girişindeki turnikeleri kaldırdı.
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Bugün 14:13 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(4 )
Rambo - ben akp liyim ama çok güzel bir karar kendisini gerçekten tebrik ederim
. - Iki gun sonra gorcez biz sizi hepiniz alıcaksınız keşke başa gelmeseydi diye
Ozerseda - Adamsın adam icimizdensin cansın.
Oktay - İlk gördüğümde çok şaşırmıştım.halkla arasına bariyer koyan kaybetmeye mahkumdur isabet olmuş
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