CHP, İstanbul kutlamalarına otobüs kaldıracak

Geçtiğimiz gün mazbatasını alarak resmen göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili ve İstanbul’daki seçim sürecini değerlendiren CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Türkiye’de hukuk kuralları normal uygulanmalı. Mazbatasını almak için geç bile kalındı. Bizlerin yargıya olan güveni hiçbir zaman sarsılmadı. Seçimin kazanını resmi olarak da Ekrem İmamoğlu oldu. Hayırlı olsun” dedi.

OTOBÜS KALDIRILACAK

İstanbul’da gerçekleştirilecek kutlamalar için ilimizden de servis kaldırılacağını belirten Sarıbay, “Kutlamaların yeri ve tarihi henüz belli. Biz de Kocaeli Örgütü olarak İstanbul’daki kutlamalara otobüs kaldıracağız. Henüz otobüs saatleri ve yeri netlik kazanmadı” dedi. Selin BECER