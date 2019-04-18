Atalay Şahinoğlu hayatını kaybetti

1999-2013 yılları arasında Nuh Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatör olarak görev yapan 80 yaşındaki işadamı Atalay Şahinoğlu, yaşadığı İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Şahinoğlu, yarın İstanbul’da düzenlenecek cenaze töreni sonrasında İstanbul’da toprağa verilecek. Aslen Trabzonlu olan Şahinoğlu, evli ve iki çocuk babası olan Şahinoğlu, 1995-99 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Nuh Çimento Fabrikası’nda görev yaptığı yıllarda ilimizde birçok okul, hastane, sağlık ocağı gibi önemli katkılar sunmuştu.

Atalay Şahinoğlu kimdir? 1939 yılında Trabzon’da doğan Atalay Şahinoğlu, 1957 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra yurt dışında İngilizce lisan eğitimi gördü. Hayatının büyük bölümü tekstil piyasasında geçiren Atalay Şahinoğlu, 1972-1979 yılları arasında Bozkurt Mensucat’ta Genel Müdürlük, 1985-1987 yılları arasında Hazet Holding’de Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 1986’da Kıbrıs Tayf Ltd. ortaklığının kurulmasında görev aldı, 1987-1995 yılları arasında kendisine ait Odak Pazarlama AŞ’yi kurup işletti. Atalay Şahinoğlu, 1995-1999 yılları arasında Toprak Holding İcra Kurulu Başkanlığı, 1996 yılında ANT Tekstil Kurucu Ortaklığı görevlerinde bulundu. 1999-2013 yılları arasında Nuh Çimento Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Şahinoğlu, 1982-1995 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında da İTO Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu.