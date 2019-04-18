Atalay Şahinoğlu hayatını kaybetti

Atalay Şahinoğlu kimdir?
1939 yılında Trabzon’da doğan Atalay Şahinoğlu, 1957 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra yurt dışında İngilizce lisan eğitimi gördü. Hayatının büyük bölümü tekstil piyasasında geçiren Atalay Şahinoğlu, 1972-1979 yılları arasında Bozkurt Mensucat’ta Genel Müdürlük, 1985-1987 yılları arasında Hazet Holding’de Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 1986’da Kıbrıs Tayf Ltd. ortaklığının kurulmasında görev aldı, 1987-1995 yılları arasında kendisine ait Odak Pazarlama AŞ’yi kurup işletti. Atalay Şahinoğlu, 1995-1999 yılları arasında Toprak Holding İcra Kurulu Başkanlığı, 1996 yılında ANT Tekstil Kurucu Ortaklığı görevlerinde bulundu. 1999-2013 yılları arasında Nuh Çimento Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Şahinoğlu, 1982-1995 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında da İTO Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz