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Maşa ile Koca Ayı 23 Nisan'da Özdilek'te

Çocukların severek izlediği çizgi film “Maşa ile Koca Ayı” 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Özdilek Kocaeli’de çocuklar ile buluşacak.

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Yaptığı birbirinden güzel çocuk etkinlikleri ile büyük beğeni toplayan Özdilek Kocaeli, 23 Nisan’da çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Maşa ile Koca Ayı arasında geçen komik maceraların konu alındığı etkinlik ile çocuklar eğlenceli bir yolculuğa çıkacak. Tüm çocukların davetli olduğu etkinlik, 20 – 21 – 22 - 23 Nisan tarihlerinde; 14:00 – 16:00 – 18:00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

DÜNYA ÇOCUKLARI ÖZDİLEK’TE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yabancı ülke çocuklarını ağırlayacak.

Bulgaristan, Libya, Moğolistan, Tayland, Rusya, Moldova ve Ukrayna’dan gelecek olan çocuklar, Özdilek Kocaeli’de halk oyunları gösterilerini sergileyecekler. 19 Nisan Cuma günü saat 18:00’de gerçekleşecek olan etkinliğe tüm çocuklar davetlidir.

Bugün 14:55 TSİ - Kültür-Sanat

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