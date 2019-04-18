Maşa ile Koca Ayı 23 Nisan'da Özdilek'te

Yaptığı birbirinden güzel çocuk etkinlikleri ile büyük beğeni toplayan Özdilek Kocaeli, 23 Nisan’da çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Maşa ile Koca Ayı arasında geçen komik maceraların konu alındığı etkinlik ile çocuklar eğlenceli bir yolculuğa çıkacak. Tüm çocukların davetli olduğu etkinlik, 20 – 21 – 22 - 23 Nisan tarihlerinde; 14:00 – 16:00 – 18:00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
DÜNYA ÇOCUKLARI ÖZDİLEK’TE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yabancı ülke çocuklarını ağırlayacak.
Bulgaristan, Libya, Moğolistan, Tayland, Rusya, Moldova ve Ukrayna’dan gelecek olan çocuklar, Özdilek Kocaeli’de halk oyunları gösterilerini sergileyecekler. 19 Nisan Cuma günü saat 18:00’de gerçekleşecek olan etkinliğe tüm çocuklar davetlidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz