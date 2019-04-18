Gelecek kuşaklara temiz bir ülke bırakmak için proje başlatıldı

Sanayinin önde gelen illerinden biri olan Kocaeli’de başlatılan “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” projesi ise gelecek nesillere temiz bir ülkenin bırakılmasını sağlayacak ilkokul öğrencilerine çevre bilinci aktarılıyor. DP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş., Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ve Kocaeli Üniversitesi’nin katkılarıyla başlatılan proje ile ilçedeki 24 ilkokulun öğrencilerinde, başta tek kullanımlık plastiklerin azaltımı ve geri dönüştürülmesi olmak üzere çöp ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Projede ilkokul öğrencilerine oyunlar ve eğitimler eşliğinde doğaya atılan çöplerin ortaya çıkardığı zararlar ve bunlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgiler veriliyor.

Dev limandaki ofislerde çöplerin yerini geri dönüşüm kutuları aldı

Körfez Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu’nde başlatılan projenin tanıtım törenine Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, DP World Yarımca Liman İşletmeleri CEO’su Kris Adams, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Projenin tanıtım töreninde söz alarak dünya denizlerindeki kirliliğe dikkat çeken DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, çevre kirliliğini önlemek adına değişime kendilerinden başladıklarını söyleyerek plastik kirliliğinin azaltılması amacıyla limanda da bir dizi tedbirler aldıklarını belirtti. Adams, tedbirler çerçevesinde ofis çalışanlarının masalarındaki çöp kutuları kaldırıldığını, çalışanların çöplerini ayrıştırarak ilgili geri dönüşüm kutularına atması sağlandığını, çalışanlara dağıtılan termos mataralar ve ofislere yerleştirilen su sürahileri ile plastik bardak ve pet şişe su kullanımına son verildiğini dile getirdi.

Gönüllüler çocukları “Çöpünü Sıfırla” oyunu ile eğitecek

Protokol kapsamında projenin hızla yayılmasını hedeflediklerini ifade eden Adams, “Eğitim, bu değişim için en önemli unsurlardan biri. DP World Yarımca gönüllüleri de çocuklarla ‘Çöpünü Sıfırla’ oyunu oynayarak projeye direkt katkıda bulunacak. Değişimi kendimizle başlatacağımızı ve çalışanlarımızla ve onların aileleri ile beraber çevremize de rol model olabileceğimize inanıyoruz. DP World, 40 ülkede işlettiği 78 limanda da benzer girişimlerde bulunuyor. Impact2030’un üyesi olarak BM’nin desteklediği ’Sudaki Yaşam’ hedefi doğrultusunda denizlerimizi korumak için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

“Evimizde gösterdiğimiz titizliği maalesef eşiğin dışına çıktığımızda ihmal ediyoruz”

Daha sonra konuşan Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge ise, “Yılda 2.2 milyon ton çöp üretiyoruz dünya genelinde. Türkiye’de bu 32.1 milyon tona yakın. Bir istatistiğe göre dünya çöpünün 3’te 1’ini geri dönüştürebiliyoruz. Türkiye’de de maalesef yüzde 10-11 oranında bir geri dönüşüm var. Bu sıfır atık çalışmalarıyla beraber, 2023 hedefleri arasında 30-35’lere çıkarmak gibi hedeflerimiz var. Bizim yaptığımı şey aslında insanlara biraz farkındalık kazandırmak. Evimizde gösterdiğimiz titizliği maalesef eşiğin dışına çıktığımızda ihmal ediyoruz. Yani sokaklar, parklar, ortak kullanım alanları saki bize ait değil. Eğitim programlarında özellikle çocuklara bunu anlatmak gerekiyor. Çocuklarımız da aslında yere çöp atmanın yanlış bir alışkanlık olduğunu biliyor. Bu eğitim programını tasarlarken ne yapılabileceğini tasarladık. Buna benzer eğitim programları artacak Türkiye’de. İnsanlara aslında her bireyin, daha temiz bir dünyaya katkı sağlayabileceğini göstermek amacımız” diye konuştu.

“Biz kolay olanı yapacağız çevreyi kirletmeyeceğiz”

Tanıtım töreninin ardından protokol davetlileri ilkokul öğrencileri ile birlikte “Çöpünü Sıfırla” oyunu oynayarak okul bahçesinde oluşturulan atık kompos alanlarında toprağa atılan atıkların doğada yok olma süreleri hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Okul bahçesinde yapılan eğitimler ile geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler kazandıklarını dile getiren 3. Sınıf öğrencisi Kübra Akgün de, “Bugün toprağa ektiğimiz geri dönüştürülen maddelerin nasıl dönüştüğünü gözlemledik. Kaç yılda çözüldüğünü gözlemledik. Bazı insanlar çevreyi çok kolay kirletebiliyorlar. Ama ben kirletmiyorum. Kirletmemek lazım, bu doğa çok güzel. Çevre kolay kirletilir ama zor temizlenir. Biz artık kolay olanı yapacağız, çevreyi kirletmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğretmen ve gönüllülerden oluşan 600’e yakın kişi çevre için çaba harcıyor

Öte yandan proje kapsamında Körfez ilçesindeki 24 okuldan 54 öğretmenin katılımıyla DP World Yarımca Limanında seminer gerçekleştirildi. Seminerde Kocaeli Üniversitesi’nden uzmanlar, öğretmenlere çocuklar için hazırlanmış olan eğitim programını tanıttılar. Seminer sırasında ayrıca liman gönüllü çalışanlarına da eğitim verildi. Projenin Körfez’deki bu pilot uygulamasında bin 500 öğrenciye doğrudan ulaşılarak aileleriyle birlikte 6 bin kişiye atıklar konusunda eğitim verilecek. Eğitimler kapsamında okul müdürleriyle birlikte 78 öğretmen ve toplamda 500 DP World Yarımca çalışanı da çaba gösterecek. Nisan ayında başlayan eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenler proje konusunu derslerde işlerken, liman çalışanı gönüllüler de okulları ziyaret ederek çocuklarla Çöpünü Sıfırla oyununu oynuyor. Nisan sonuna kadar toplam 2 bin saatlik eğitimin 24 okulda tamamlanması bekleniyor. Yapılacak değerlendirme ve alınacak geri bildirimin ardından proje önümüzdeki yıl tüm Kocaeli ilinde yaygınlaştırılarak sonra da tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor.