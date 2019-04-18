Nefes kesen finalde şampiyon Hacı Bekta-ı Veli: 9-8!..

Finalde Tavşantepe Mahallesi’nde yer alan Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu, Kadıköy Mahallesi’nde yer alan Kazım Karabekir Ortaokulu’nu mağlup ederek şampiyon oldu. Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Özlem Top, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade etti.

KUPALARINI ALDILAR…

Nefes kesen maçın normal süresi 6-6 sona erdi. Penaltıların ardından rakibine 3-2, toplamda da 9-8 üstünlük sağlayan Hacı Bektaş-ı Veli mutlu sona ulaştı. Final karşılaşmasından önce üçüncülük maçı oynandı. Kocaeli Özel Bilnet Ortaokulu, Türk Pirelli Ortaokulu’nu 5-2 mağlup etti ve organizasyonda üçüncülüğü elde etti. Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan ve Şükrü Şahin ile Derya Şanlıtürk hakem ikilisinin yönettiği maçın adından dereceye giren okullar, ödüllerini protokolün elinden aldı. Ayrıntılı haber yarınki gazetemizde… Erdem ÖVÜÇ