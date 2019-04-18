KOTO'da da Körfez fırtınası esti

YER-GÖK KÖRFEZ SESLERİYLE İNLEDİ…

KOTO-AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki LÖSEV Yardım Kermesi’ne Kocaelispor’dan Volkan Mert Korkmaz, Mesut Özdemir ve Kemal Can Aydemir de katılırken, öğrenciler Yeşil Siyahlı futbolcuları coşkulu tezahüratla karşıladı.

BAŞKAN BULUT DA HAZIR BULUNDU…

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, başkan yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Ziya Uludüz, Murat Barış ve Yusuf Erenkaya’nın da katıldığı KOTO Lisesi’nin LÖSEV Yardım Kermesi’nde, Kocaelisporlu futbolcular öğrencilerle bol bol öz-çekim yaptı.

KARAASLAN AÇIKLAMA YAPTI..

KOTO-AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Recep Karaaslan, “Bahar Kermesi bu yıl, okulumuz bahçesinde LÖSEV’e yardım temalı olarak düzenlendi. Öğrenciler evlerinde ailelerinin yaptığı yiyecekleri LÖSEV’e yardım amaçlı satıya sundular” dedi. KOTO Başkanı Necmi Bulut, LÖSEV Yardım Kermesi’ne katılan Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Tuncaboylu ve Kocaelisporlu futbolculara teşekkür ederek ‘Anı Kupası’ armağan etti.