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Ukraynalı çocukları Karagöz ve Hacivat karşıladı

11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için Kocaeline gelen Ukraynalı çocuklar Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Gölge Oyunu ile karşılandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 11. düzenlediği Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için Kocaeline ülkeler gelmeye devam ediyor. Festival için Kocaeline gelen Ukraynalı çocuklar ilk olarak Türk Kültüründe önemli bir yere sahip olan Karagöz ve Hacivat ile tanıştı.

SEVİNÇLE KARŞILANDILAR

Festival için Kocaeline gelen Ukraynalı ekibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli karşıladı. Rehberler eşliğinde Ukraynalı heyet evlerinde kalacakları çocuklar ile tanışmak için Şehit Alper Al Ortaokulu ve Emek Dayanışması İlkokuluna götürüldü. Okulda Türk çocuklar tarafından karşılanan Ukraynalı çocuklar samimi görüntüler oluşturdu.

TERCÜMAN EŞLİĞİNDE GÖLGE OYUNU

Okulda karşılanan Ukraynalı çocukları bir de sürpriz bekliyordu. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Gölge oyunu bu kez Ukraynalı çocuklar için sahneye taşındı. Hayatlarında ilk kez Gölge oyunu ile karşılaşan Ukraynalı çocuklar tercüman eşliğinde Karagöz ve Hacivatı tanıdı. Tercüman eşliğinde sahnelenen gölge oyunu çocuklar tarafından büyük beğeni topladı.

ÇOCUKLARIMIZA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRETİYORUZ

Ukraynalı çocukları okullarında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Şehit Alper Al Ortaokulu Müdürü İsmail Ünlü Bu buluşma bizim çocuklarımız için önemli bir fırsat. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu festival iki ülke arasında unutulmaz bir dostluk bağı kuruyor. Buraya gelen çocuklarımız Türk kültürünü öğreniyor. Biz de karşılamada bu çocuklarımıza bizim kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan Karagöz ve Hacivat ile tanıştırdık. Güzel bir etkinlik olduk. Tercüman eşliğinde gerçekleşen bir oyun olduğu için çocuklarımızda oyundan büyük keyif aldılar dedi.

Bugün 15:09 TSİ - Kültür-Sanat

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