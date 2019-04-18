Kandıra başkanı hamal oldu!

Kandıra’nın kısa zamanda sevilen Belediye Başkanı olmayı başaran, Turan, mütevazi kişiliğiyle örnek oldu. Sabah mesaisine vatandaşlarla birlikte başlayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ilçede yardım projeleriyle tanınan Mehmet Ateş’le birlikte un çuvalı taşıdı.

Mesai programına sabahın erken saatlerinde başlayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ekmeğini taştan çıkartan vatandaşlarla birlikte un çuvallarını taşıdı.

Vatandaşlar tarafından takdir toplayan Başkan Turan’ın bu davranışı herkesin yüzünde tebessüme sebep oldu. Böyle bir Belediye Başkanına sahip olmaktan gurur duyduklarını anlatan Kandıralı vatandaşlar, Başkan Turan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Yardımseverliğiyle hepimize örnek olan Mehmet Ateş kardeşimizle birlikte güne başladık diyen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, un çuvallarının taşınmasına yardım ettikten sonra onlarla sohbet ederek Rabbim yar ve yardımcınız olsun dedi.