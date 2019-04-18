Kandıra başkanı hamal oldu!

Kandıra’nın kısa zamanda sevilen Belediye Başkanı olmayı başaran, Turan, mütevazi kişiliğiyle örnek oldu. Sabah mesaisine vatandaşlarla birlikte başlayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ilçede yardım projeleriyle tanınan Mehmet Ateş’le birlikte un çuvalı taşıdı.
Mesai programına sabahın erken saatlerinde başlayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ekmeğini taştan çıkartan vatandaşlarla birlikte un çuvallarını taşıdı.
Vatandaşlar tarafından takdir toplayan Başkan Turan’ın bu davranışı herkesin yüzünde tebessüme sebep oldu. Böyle bir Belediye Başkanına sahip olmaktan gurur duyduklarını anlatan Kandıralı vatandaşlar, Başkan Turan’a çalışmalarında başarılar diledi.
Yardımseverliğiyle hepimize örnek olan Mehmet Ateş kardeşimizle birlikte güne başladık diyen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, un çuvallarının taşınmasına yardım ettikten sonra onlarla sohbet ederek Rabbim yar ve yardımcınız olsun dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
levent - iyi politikacıdır adnan kardeşim... resimler de iyi olmuş...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.