Büyükakın eşine cübbe giydirdi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 2018-2019 Akademik Giysi töreni ile 45 profesör, 49 doçent ve 41 doktor öğretim görevlisi cübbesini giydi. Türk Halk Müziği Korosu'nun sevilen türküleri eşliğinde başlayan törenin devamında ülkemizin çeşitli yörelerinden potpori şeklinde hazırlanan halk oyunları sergilendi. Cübbe giyecek isimler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Doç.Dr. Figen Büyükakın da vardı. Doç.Dr. Figen Büyükakın'ın cübbesini eşi Tahir Büyükakın ve KOÜ Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü giydirdi. Ekin EKEN