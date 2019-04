KOÜ’de 137 akademisyen cübbe giydi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 2018-2019 yılı Akademik Giysi Töreni, Prof.Dr. Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 22 profesör 47 doçent ve doktorasını tamamlayan 68 öğretim görevlisinin yeni akademik giysilerini giydiği törende ayrıca 9 kişiye de bilimsel teşvik ödülü verildi. Düzenlenen törene KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, eşi Ümmühan Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eşi Figen Büyükakın, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda cübbe giyecek isimlerin yakınları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, KOÜ Türk Halk Müziği Korosu’nun müzik dinletisiyle devam etti. Ardından KOÜ Halk Oyunları Ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi.

‘BİLİM AŞKI BİTMEZ’

Programda konuşan KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Akademisyenler olarak gündelik sorun ve telaşımız, idari görevlerimiz ne olursa olsun, ürettiğimiz eserlerin başarılı olmasını her şeyin önünde tutarız. Bilim aşkı öğretim üyelerinde bitmek tükenmek bilmez. Akademik ilerleme kaydeden tüm öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bilme isteği, öğrenme merakı ve toplum için faydalı olma hassasiyeti çerçevesinde kazanılan bu unvanlar öğretim üyelerimizin daha azimli çalışmasına sebep olacaktır.”

ÜNİVERSİTENİN HEDEFLERİ

“Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında Kocaeli Üniversitesi katkı sunmaya devam etmektedir” diyerek konuşmasını sürdüren Hülagü, “Ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, dünya arenasında önemli bir yere sahip olabilmesi için, üniversitelerimizin performansı, ürettiği bilimsel bilgi, patentleri, sanayiye katkısı ve yetiştirmiş olduğu nitelikli beşeri sermaye büyük önem taşımaktadır. Üniversitemizin dünya ölçeğinde bir marka olabilmesi, evrensel anlamda bilgi ve değer yaratan çalışmalar ortaya koyabilmesi, şehrine kalıcı ve anlamlı eserler bırakabilmesi hem yönetimimizin hem de unvanı ne olursa olsun tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak hayali olmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİMİZ 5 BİN YABANCI ÖĞRENCİ’

Yabancı öğrencilere de eğitim yuvası olan Kocaeli Üniversitesi’nin hedefleri hakkında konuşan Hülagü, “Göreve geldiğimiz günden beri bu sorumluluk ve istekle öncelikli olarak üniversitemizin eğitim kalitesinin yükseltilmesini, nitelikli bilimsel araştırmaların yapılmasını, uluslararasılaşmanın sağlanmasını ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesini hedefledik. Bugün büyük bir kıvançla taşıdığım, Kocaeli Üniversitesi’ni yüceltme yarışındaki bayrağı devredeceğim güne kadar ve sonrasında da üniversitemize katkı sunmak en büyük hayalimdir. Bu yolda da önemli aşamalar katettiğimizi ifade etmek isterim. An itibariyle 106 ülkeden 2 bine yakın uluslararası öğrenciye vermekte olduğumuz eğitim öğretim memnun edici olmakla beraber yeterli değildir, Üniversite olarak belirlemiş olduğumuz yabancı öğrenci sayısı 5 bindir ve hızla bu rakamlara ulaşılacağına inanıyorum” dedi.

‘FAALİYETLERİMİZE DİNAMİZM KATACAK’

Üniversite faaliyetleri hakkında bilgi veren Hülagü, “Teknopark alanımızın 125 bin metrekarelik tapusunu alarak, yeni ihalesini gerçekleştirdiğimiz 40 bin metrekarelik kapalı alan ise çalışma ve faaliyetlerimize dinamizm katacaktır. Üniversitemizin, kaliteli öğretim veren bir kurum olabilmesi ve nitelikli nesiller yetiştirebilmesi adına fiziki alt ve üst yapısında önemli düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçların bir kısmı karşılanmakla beraber önümüzde yürünmesi gereken bir yol olduğu gerçektir” şeklinde konuştu.

‘AMATEM VE ÇAMATEM’DE İLERLEME’

“Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hastanemize bedeli 15 milyon TL olan radyoterapi cihazı kazandırıldı” diyen Hülagü, “AMATEM ve ÇAMATEM’in kurulmasında ilerleme kaydedilmiş, ek poliklinik binasının yapılması, DEKART, KÖGEM, DETAB gibi araştırma merkezlerinin tek bir çatı altında toplanması, yeni eğitim bloğunun hayata geçirilmesi gibi yatırımlarla Araştırma ve Uygulama Hastanemiz çok daha iyi noktalara gelecek ve aziz milletimize layık olduğu hizmeti verecektir. Yapımına devam eden ve bitme aşamasına gelmiş olan Tıbbi Destekli Yaşlı Bakım Merkezi ile önemli bir toplumsal sıkıntıya, üniversite olarak çözüm üretebileceğimize inanıyoruz” ifadelerine yer verdi. Ekin EKEN

CÜBBELERİNİ GİYEN AKADEMİSYENLER

YAYIN TEŞVİK ÖDÜLLERİ VERİLEN İSİMLER

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA

FEN ALANINDA

SAĞLIK ALANINDA

