Sait Ağdacı istifa etti

Ağdacı, “2016 yılından bu yana sürdürdüğüm Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı görevimden gördüğüm lüzum üzerine ayrılmış bulunuyorum. Ekim 2019 tarihinde GTU ile birlikte yapacağımız" Uluslararası" Çevre Mühendisliği Kongresi sonuçlanana kadar Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Olarak görev yapacağım. Bugüne kadar kentimiz, ülkemiz ve çevre için verdiğim mücadelede şahsıma verdiğiniz destek için, bu yolda beni yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.