Yöresel defile büyüledi

AKV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Gölcük Kaymakam Vekili ve Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

AKV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlik, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Okul Müdürü Aynur Kadiroğlu konuşmasında, "Okulumuz tarafından hazırlanan Turizm Haftası kutlama programına teşriflerinizden dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. “Bacasız sanayi” olarak kabullendiğimiz turizm; ekonomiyi geliştirmesi, istihdam yaratması, doğal, kültürel ve sosyal çevrenin korunmasındaki etkisi ve dış ödemeler dengesine olumlu katkıları nedeniyle ülkelerin kalkınmasında önemli bir yer tutmaktadır. Dünya ülkeleri, hızla büyüyen turizm sektöründen alacakları payları artırmak için büyük bir rekabet içindedirler. Ülkemizde de son yıllarda turizm yatırımları giderek artmaktadır. Turizm açısından Türkiye dünyanın çok şanslı bir ülkesidir. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü konumundadır. Üç yani denizlerle çevrili olup ılıman bir iklime sahiptir. Yemyeşil bitki örtüsü ve masmavi denizleri vardır. Pek çok medeniyetin bu topraklardan geçmiş olması sebebiyle tarihi güzellik açısından da oldukça zengindir. Türkiye bu özellikleriyle adeta bir açık hava müzesidir. Pek çoğumuzun tabiri ile de cennet gibidir” dedi.

ÜLKEMİZE GELEN HER TURİST BİRER İYİ NİYET ELÇİSİ

Kadiroğlu ülkeye gelen her turistin birer iyi niyet elçisi olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu çerçevede, dünyada ve ülkemizde en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm konusunda toplumun, turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında “Turizm Haftası” kutlanmaktadır. Turizm haftasının ülkemizde turizm bilincinin oluşması ve ciddi bir ekonomik potansiyel olan turizm sektörünün bu tip kutlamalarla daha da gelişmesi en büyük dileğimiz. Saygıdeğer Misafirler; Sahip olduğumuz eşsiz güzelliklerin, kültürel ve tarihi zenginliklerimizin var olduğumuz sürece sonsuza kadar kuşaktan kuşağa aktarılması, ülkemize gelen her turistin birer iyi niyet elçisi olarak ayrılması temennileriyle hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Daha sonra AKV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Semra Boztepe ve Hatice Canköse yönetiminde okul öğrencileri tarafından hazırlanan “ Koro ile yurt gezisi oratoryosu” sergilendi. Öğrenciler tarafından söylenen yöresel türküler katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Ardından okulun AMP 12-A sınıfı öğrencisi Yağmur Matur tarafından “Ben Anadolu’yum” adlı şiir okundu.

Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ekibinin sergilediği halk oyunları gösterisi ile devam eden program Moda Tasarım Teknoloji Alanı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlan “Otantik Kıyafet Defilesi” sunumu gerçekleşti. Ülkemizin yöresel kıyafetlerinin sergilendiği defile özellikle öğrencilerin defilenin sonunda açtıkları Türk Bayrağı ile büyük alkış aldılar.