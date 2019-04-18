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Google’da skandal ‘Cemevi’ hatası

Her gün milyonlarca insanın arama yaptığı Google'da skandal bir hata ortaya çıktı. Google'da "pisuvar TDK" kelimelerini aratan kullanıcılar ilk sırada Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi sayfasında yer alan "Cemevi" tanımıyla karşılaşıyor. Bu skandal hatanın nasıl oluştuğu ve Google'nin bu iki kelimeyi arama sonuçlarında nasıl eşleştirdiği ise anlaşılamadı. 

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Milyonlarca internet kullanıcı tarafından sıklıkla kullanılan arama motoru Google içerikleri nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyor. Ancak bu kez yapılan bir hata adeta skandal niteliğinde. Google’ın arama bölümüne “pisuvar TDK” kelimelerini yazarak arayan kullanıcılar ilk sırada TDK’nın resmi sayfasında yer alan “Cemevi” tanımının yer aldığı linke yönlendiriliyor. Açılan sayfada ise Cemevi’nin tanımı karşınıza çıkıyor. Google’ın arama motoru algoritmasında Cemevi ve pisuvar kelimelerinin nasıl eşleştirdiği ve böyle bir hatanın nasıl meydana geldiği ise açıklamaya muhtaç. Kaynak: Sözcü

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