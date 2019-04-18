Şüpheli ölüm... Konteynerde ölü bulundu!

Alınan bilgiye göre, Akçat Mahallesi'nde çalıştığı çiftlikte konteynerde yaşayan Ali Yılmaz'a (54) kahvaltı götüren çiftlik sahibi, kişinin hareketsiz yattığını gördü. Uyandırmak istediği Yılmaz'ın uyanmaması üzerine çiftliğin sahibi, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Daha önce Gebze ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ali Yılmaz'ın kalp hastası olduğu ve eşinin bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.