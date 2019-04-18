Flaş yeni askerlik sistemi açıklaması

İşte İbrahim Kalın’ın açıklamalarından satır başları;

Bu seçimler aslında AK Parti’nin aldığı oyu, Cumhur İttifakı’nın aldığı oyu dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza olan güvenin tekrar teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir.

Yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir.

İstanbul seçimlerinin hükümet tarafından meşru görülmesi için sürecin tamamlanması lazım, şu an hukuki süreç devam etmektedir. AK Parti ve MHP’nin itirazları var. Bu süreç hukukidir. Fark karşı taraf için de bu kadar olsaydı aynı itirazı onlar da yapacaktı. İtirazlar tamamlanır, YSK nihai kararını verir ondan sonra da bizim için de süreç tamamlanmış olur.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele Türkiye’nin sadece sınırları içinde verilen bir mücadele değildir. Türkiye’nin sınırlarını, sınır ötesinde sağlamamız öncelikli hedeftir.

Beklentimiz, Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi ve Fırat’ın doğusunda hiçbir terör unsurunun barındırılmasına müsaade edilmemesi.

Münbiç’e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içerisinde bugün güvenli bir bölge fiilen oluşmuş durumdadır.

SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova’ya yaptığı ziyarette bu konu Rus mevkidaşlarımızla ele alınmıştı. Şu anda beklentimiz özellikle orada Anayasa Komisyonu’nun bir an önce kurulması ve çalışmalarına BM çatısı altında başlaması.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği çerçevesinde savaşın sona erdirilmesi ve anayasa komisyonunun kurulması, siyasi geçiş sürecinin seçimler yoluyla sağlanması için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili kanun taslağı hazır, Meclis’te ilgili komisyonlara sevk edilecek. Komisyonlarda görüşmeler yapıldıktan sonra Meclis açılınca gündeme gelecektir.