Kaza, akşam saatlerinde, Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde meydana geldi. Hulusi Şentürk'ün kullandığı 34 ZU 2790 plakalı kamyonet, iddiaya göre, kırmızı ışıkta duran Vural Boyal yönetimindeki 26 E 2790 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Şentürk yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Şentürk'ü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Hulusi Şentürk'ün ehliyetine bir süre önce el koyulduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Dün 21:12 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 23:16 TSİ
Minibüse çarpan kamyonet, su kanalına devrildi: 1 yaralı
İzmit'te, kırmızı ışık nedeniyle duran minibüse arkadan çarptığı öne sürülen kamyonet, su kanalına devrildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Hulusi Şentürk'ün (21) bir süre önce ehliyetine el koyulduğu öğrenildi
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