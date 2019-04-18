Minibüse çarpan kamyonet, su kanalına devrildi: 1 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde, Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde meydana geldi. Hulusi Şentürk'ün kullandığı 34 ZU 2790 plakalı kamyonet, iddiaya göre, kırmızı ışıkta duran Vural Boyal yönetimindeki 26 E 2790 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Şentürk yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Şentürk'ü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Hulusi Şentürk'ün ehliyetine bir süre önce el koyulduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.