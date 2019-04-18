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Dün 21:15 TSİ- Kültür-Sanat G: Dün 21:16 TSİ

4. Tai Chi ve Qigong Festivali başladı

Tai Chi, Qigong ve uzak doğu kökenli içsel sanatlar platformu İNTERNA tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası Tai Chi ve Qigong Festivali Kocaeli’de başladı.

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Türkiye’de ‘Tai Chi’, ‘Qigong’ ve uzak doğu kökenli içsel sanatlar platformu olarak ortaya çıkan INTERNA tarafından bu sanatları tanıtıp yaygınlaştırmayı ve bu sanatlarla uğraşan kişiler arasında sosyal bir ağ oluşturmak amacıyla düzenlenen Uluslararası 4. Tai Chi ve Qigong Festivali başladı. Türkiye’de her geçen gün daha fazla insan tarafından ilgi duyulan ‘Tai Chi’, ‘Qigong’, sanatlarının yaygınlaştırılması amacı ile 200’den fazla kişinin katılımı ile gerçekleştirilen festival, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştiriliyor. 18 - 21 Nisan tarihleri arasında devam edece olan festivale, Almanya, Hollanda, Slovakya, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerden gelecek olan ve aralarında özellikle dünya çapında üne sahip olanların da olduğu uzmanlar katılacak. 7’si yabancı olmak üzere 30’a yakın paylaşımcıyla ve toplamda 60’a yakın sunum, atölye çalışması yapılacak.

“Gönüllülük esasıyla bir araya geliyoruz”

Katılım için ön deneyim koşulunun olmadığı festival kapsamında katılımcılar, ‘Tai Chi’ ve ‘Qigong’ alanında onlarca farklı paylaşımcının derslerine ve sunumlarına katılabilecek. Çeşitli ‘Tai Chi’ enstrümanlarının yer alacağı festivalde katılımcılar, karşılıklı sohbet olanağına sahip olacak. Uzak doğu kaligrafisi ve çay seremonisi gibi etkinliklerin yer aldığı festival hakkında bilgiler aktaran INTERNA platformu üyesi Numan Pekgöz, “Türkiye’de tai chi ve qigong ile ilgilenen diğer arkadaşlar ile beraber bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Çünkü, bunlar çok tanınan sanatlar değil. Bu sebeple bu alanda öncülük yapmaya çalışıyoruz. Aslında festivalin amacı Türkiye’deki tai chi ve qigong alanındaki çalışmaları tanıtmak. Bu konuda tanınmasını ve görülmesini hedefliyoruz. Bu amaçla 4 yıldır bu işe gönül vermiş diğer arkadaşlarla bir araya gelerek, bir gönül birliği içerisinde, gönüllülük esasıyla bir araya geliyoruz” dedi.

“Bu kültürel birikimi paylaşmayı hedefliyoruz”

Festivalin amacının Çin kültürüne ait sanatların paylaşılması olduğunu belirten Pekgöz, “Festivali 3 başlığa ayırmak mümkün. Tai chi çalışmaları, qigong çalışmaları ve Çin felsefesine yönelik teorik çalışmalar var. Bu konuda uzman kişilerin bilgilerinden faydalanıyoruz. Yaptığımız kültürel çalışmalara yakın etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar Tük-Çin Derneği’nin yardımı ile gerçekleştiriliyor. Kendileri bize bu konuda çok büyük destekler sağlıyorlar. Köşede, kıyıda kalmış özel sanatları, özel kültürel değerleri Türk insanları ile buluşturma hedefimiz vardı. Türkiye’deki arkadaşlar da bu çalışmaları yurtdışında ya da yurtdışından gelen arkadaşlardan öğrenmiş durumdadırlar. O yüzden sahip oldukları bu kültürel birikimi paylaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Çeşitli ‘Tai Chi’, ‘Qigong’ gösterilerinin de yapılacağı festival, 21 Nisan’da sona erecek.

Dün 21:15 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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