AFAD'tan önemli tatbikat

Kocaeli AFAD koordinesinde 14 kuruluşun aksiyon aldığı saha tatbikatı Kocaeli Üniversitesinin Arslanbey Yerleşkesindeki enkaz alanında yapıldı.

TAMP-Kocaeli AFAD Müdahale Planında görevli resmi ve sivil kuruluşlardan 180 arama kurtarma personelinin katıldığı tatbikata kurumlar 35 araçla destek verdi.

Bursa’daki bir toplantı dolayısıyla Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılamadığı tatbikata Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Yalova AFAD İl Müdürü Aziz Aksoy, SYDV İl Müdürü İsmet Çalışkan, Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek, Türk Telekom İl Müdürü Metin Ay, Sakarya ve Düzce AFAD Müdürlüklerinden Şube Müdürleri, İtfaiye Müdürü Kadir Köktürk, Donanma Komutanlığından askeri yetkililer ve hizmet gruplarının temsilcileri katıldı.

TAMP kapsamında Kartepe’de 6,2 büyüklüğünde gerçekleşen bir deprem senaryosuna göre icra edilen tatbikatta enkazda arama kurtarma, KBRN ölçümü ve dekontaminasyonu, yangın müdahalesi ve çadır kurma aksiyonları gerçekleştirildi.

Tatbikat aksiyonlarına AFAD ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Mezarlıklar Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Başhekimliği ve UMKE, KIZILAY, Türk Telekom, AKUT Arama Kurtarma Derneği, TRAC Kocaeli Şubesi, MAG Mahalle Afet Gönüllüleri, İHH KİYAD Arama Kurtarma Derneği ve AKAK Akademi Arama Kurtarma Derneği katıldı.

TATBİKATIN AMACI ve İÇERİĞİ

Tatbikat açılışında konuşan Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, 1999 depreminin afet gerçekliğiyle daha yakından yüzleşmeyi sağladığını, bu depremle birlikte afet farkındalığının ve duyarlılığının bir takım zihni dönüşümlere de vesile olduğunu, Devlet nezdindeki bu dönüşümün kurumsal izdüşümünün ise 2009’da kurulan AFAD ile birlikte gerçekleştiğini vurguladı. AFAD’ın kurulmasıyla birlikte afet ve acil durum yaklaşımında kriz yönetiminden risk yönetimine geçildiğini ve afet öncesinde hazırlıklar yapma sorumluluğu ile donatılan bir kurumsal yapı ortaya çıktığını dile getiren Tekoğul tatbikatın amacını şöyle özetledi.

“Tatbikatımız, 2013 yılında başlatılan afet müdahale planlaması sürecinin bir gereği olarak afet anında devletin refleksini sergileyecek kurumların rol ve sorumlulukları saha aksiyonuyla test etme anlamı taşımaktadır. 26 hizmet grubunda 16 kuruluşun ana çözüm ortaklığı sorumluluğunda işletilen Kocaeli Afet Müdahale Planımızın uygulanırlığını görmek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, kuruluşlar ve müdahale personelleri arasındaki aşinalığı ve senkronizasyonu izlemek üzere bu tatbikat organize edilmiştir” dedi.

Daha sonra Kocaeli AFAD Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Canan Güçlü’nün koordinesinde senaryo takdimi kapsamında tatbikat icrasına geçildi. Müdahale teknik cihazlarının da katılımcılara aktarıldığı tatbikatın bitiminde Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç bir teşekkür konuşması yaptı.

Afetlere hazırlıklı olmanın önemine değinen Tanç, 1999 depremi sonrasında şekillenen ve daha duyarlılıkla geliştirilen planların tatbikatlarla ve güncellemelerle işler kılınabileceğini söyledi. Tatbikatın başarıyla icra edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tanç, katılımcısı kuruluşlara ve müdahale personeline teşekkür etti.

Teşekkür konuşması ardından aksiyona dahil olan çözüm ortağı kuruluşların 180 müdahale personeli ile protokolün ve izleyicilerin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesi ile program sona erdi.