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TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

TÜPRAŞ’ta korku dolu dakikalar yaşandı. TÜPRAŞ’ın B Bölgesi (RUP) olarak geçen alanda azot hattı üzerinde patlama meydana geldi.

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Edinilen bilgi ve iddialara göre, TÜPRAŞ’ta büyük paniğe neden olan patlama yeni yapılan ve RUP adıyla bilinen B bölgesinde meydana geldi. Azot hattı üzerinde yaşanan patlamanın sesi tüm fabrika genelinde
duyuldu. Yaşanan patlama sebebiyle B Bölgesinde azot bulutu oluştu. Çok şükür patlamada ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Patlama olayının ardından fabrika yetkilileri hemen bölgeye giderek gerekli çalışmaları başlattı.

Dün 21:33 TSİ - Asayiş

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