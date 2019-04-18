Edinilen bilgi ve iddialara göre, TÜPRAŞ’ta büyük paniğe neden olan patlama yeni yapılan ve RUP adıyla bilinen B bölgesinde meydana geldi. Azot hattı üzerinde yaşanan patlamanın sesi tüm fabrika genelinde
duyuldu. Yaşanan patlama sebebiyle B Bölgesinde azot bulutu oluştu. Çok şükür patlamada ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Patlama olayının ardından fabrika yetkilileri hemen bölgeye giderek gerekli çalışmaları başlattı.
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi
TÜPRAŞ’ta korku dolu dakikalar yaşandı. TÜPRAŞ’ın B Bölgesi (RUP) olarak geçen alanda azot hattı üzerinde patlama meydana geldi.
Edinilen bilgi ve iddialara göre, TÜPRAŞ’ta büyük paniğe neden olan patlama yeni yapılan ve RUP adıyla bilinen B bölgesinde meydana geldi. Azot hattı üzerinde yaşanan patlamanın sesi tüm fabrika genelinde
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