TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

Edinilen bilgi ve iddialara göre, TÜPRAŞ’ta büyük paniğe neden olan patlama yeni yapılan ve RUP adıyla bilinen B bölgesinde meydana geldi. Azot hattı üzerinde yaşanan patlamanın sesi tüm fabrika genelinde

duyuldu. Yaşanan patlama sebebiyle B Bölgesinde azot bulutu oluştu. Çok şükür patlamada ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Patlama olayının ardından fabrika yetkilileri hemen bölgeye giderek gerekli çalışmaları başlattı.