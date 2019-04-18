Gölcük'te başkan yardımcısı Karadağ oldu

Kent Konut eski Genel Müdür Yardımcısı, ardından bir dönem de Altınnal AŞ Genel Müdür Yardımcılığı yapan, yaklaşık iki yıl önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı DİSKİ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Karadağ, geçen yıl ilimize gelmiş ve Darıca Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Halen kadrosu Darıca Belediyesinde olan ve Kocaeli Üniversitesinde emlak yönetimi konusunda ders veren Ahmet Karadağ’ın 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni görevi de belli oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile görüşen ve anlaşan Ahmet Karadağ, yarın Gölcük Belediye Başkan Yardımcılığı görevine resmen başlayacak.

AHMET KARADAĞ KİMDİR?

1970 yılında Rize’ de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu önetiminden mezun olduktan sonra, 1 yıl Almanya’da yabancı dil eğitimini tamamladı. 1994’te askerlik hizmetinin ardından, 1999 yılına kadar özel sektörde dış ticaret uzmanlığı ve yöneticilik yaptı. 2000–2005 yılları arasında Maliye Bakanlığı İstanbul defterdarlığında memuriyet hizmetine devam etti. 2005–2016 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla Avrupa Birliği Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı, ğitim ve Kültür Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent konut A.Ş. bünyesinde Kocaeli entsel dönüşüm projesi kurul başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Eş zamanlı olarak Kocaeli Üniversitesinde Şehircilik ve Emlak Yönetimi alanlarında öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Yerel Yönetimler ve Stratejik Planlama konularında master derecesine sahip olan Karadağ’ın Kocaeli Üniversitesi İktisat Anabilim dalında yaptığı doktora eğitimi de tez aşamasında bulunmaktadır. Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Karadağ iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilmekte olup, değişik dergilerde şehircilik ve yerel yönetimler alanında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.