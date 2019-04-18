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Hülagü'den öğrencilere bahar şenliği müjdesi!

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin bahar şenliği talebine KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü'den cevap geldi

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KOÜ öğrencileri, özellikle sosyal medya Twitter üzerinden üniversite yönetimine ve kenti yönetenlere şenlik yapılması çağrısında bulunuyordu. Bu çağrıya KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'den cevap geldi.

"Sevgili Öğrenciler gecen hafta Rektör Yardımcılarımız ve genel sekreterlik ve bağlı birimlerle yapılan toplantıda 5 Mayıs 5 haziran arasının Ramazan ayı olması, bitiminde bayram ve sınavlar olduğu akabinde yaz tatili olduğu ve en az 2-3 ay öncesi hazırlık yapılması göz önüne alınarak KOÜ'de yapmayı düşündüğümüz şenlikleri Ekim veya Kasım 2019'da yapmayı planlıyoruz.  2020 baharında olması durumu söz konusu olursa sizlerle önceden paylaşacağız. Hepinizi çok seviyor gözlerinizden öpüyorum."

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Dün 23:09 TSİ - Gündem

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