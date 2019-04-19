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Hürriyet, çocuklarla halay çekti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Belsa önünde gerçekleşen etkinlikte çocuklarla halay çekti. Çocuklarla birlikte halay çeken İzmit Belediye Başkanı Hürriyet etkinliğe katılan tüm çocukları makamında ağırlayarak onlara elleriyle çikolata ikram etti.

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Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürlüğü  Halk Eğitim Müdürlüğü ve MAP HOYTAG işbirliğinde Belsa önündeki gösterilere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çocukların bayramını kutlayan ve onlarla birlikte halay çeken Başkan Hürriyet bugün bu güzel görüntüleriyle çocuklarımız bize büyük keyif yaşattı. Her birinizin emeğine yüreğine sağlık. Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram hepimizin Türk ulusunun bayramı.

HAYALLERİMİZ BİRLEŞECEK

Bu belediye çocukların kadınların belediyesi olacak onlara hizmet edecek. Bu belediyenin kapısı herkese açık olacak. Onların hayalleriyle bizim hayallerimiz birleşecek ve İzmitimize güzel fikirler ve güzel projeler üreteceğiz şeklinde konuştu.

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Yorumlar

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Caner - Halkın yanında güler yüzlü pozitif başkan ! hep böyle kalmanız dileğiyle

Yanıtla . 3Beğen 19 Nisan 10:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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