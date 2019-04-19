Hürriyet, çocuklarla halay çekti

Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürlüğü Halk Eğitim Müdürlüğü ve MAP HOYTAG işbirliğinde Belsa önündeki gösterilere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çocukların bayramını kutlayan ve onlarla birlikte halay çeken Başkan Hürriyet bugün bu güzel görüntüleriyle çocuklarımız bize büyük keyif yaşattı. Her birinizin emeğine yüreğine sağlık. Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram hepimizin Türk ulusunun bayramı.

HAYALLERİMİZ BİRLEŞECEK

Bu belediye çocukların kadınların belediyesi olacak onlara hizmet edecek. Bu belediyenin kapısı herkese açık olacak. Onların hayalleriyle bizim hayallerimiz birleşecek ve İzmitimize güzel fikirler ve güzel projeler üreteceğiz şeklinde konuştu.