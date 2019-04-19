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Hürriyet: Yeni bir sayfa açıyoruz

31 Mart seçimlerinin üzerinden 15 gün geçtikten sonra mazbatasını alan ve binlerce kişinin sevgi gösterileri arasında İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Fatma Kaplan Hürriyete hayırlı olsun ziyaretlerinin ardı arkası kesilmiyor. Tebrikleri kabul eden Başkan Hürriyet gelen herkes ile yakından ilgilenip teşekkür ediyor.

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Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu andan itibaren çok sayıda vatandaşın hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Hürriyet seçim artık geride kaldı. Parti rozetimi de çıkarttım. Bana oy versin vermesin her bireyin sorumluluğunu taşıyorum.

BURASI SİYASET MAKAMI DEĞİL

Hızlı bir süreç bizi bekliyor. Yeni bir sayfa yeni bir dönem açıyoruz. Bu kentte insanları mutlu etmemiz lazım. İnsanlar zaten mutsuzlar siyaset nedeniyle gerginler. Biz başkanlar da dahil olmak üzere hiç kimse için burası siyaset makamı değil. Hizmetin partisi ve siyaseti olmaz. Siyasetin üzerinde başka bir İzmit yaratma gayreti olacak. Bundan sonra daha çok insana ulaşıp daha çok insanın hayatına dokunacağız.

İNSANLAR BELEDİYEDEN MUTLU AYRILMALI

Sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak istiyoruz. Sosyal belediyeciliğinin özünde de insan var. İnsanın mutlu olması ve insanların sorunlarının bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bunu yaparken siyaset gözetmeden herhangi bir ayrıma tabi tutmadan yapacağız. Bana oy versin vermesin her bireyin sorumluluğunu taşıyorum. Belediyeye gelen herkes işi görülsün ya da görülmesin buradan mutlu ve huzurlu şekilde ayrılacak. Vatandaşların belediyem benimle ilgilendi benim sorunumu çözmek için uğraştı  demesi lazım şeklinde konuştu.

Bugün 09:32 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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osman han - Allah muvaffak etsin

Yanıtla . 0Beğen 19 Nisan 11:56

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