İzmit Belediyesi'nin yeni dönem ilk meclisi 20 Nisan (Yarın) Cumartesi günü saat 15.00 de Belsa 9. Katta gerçekleştirilecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda meclis başkan vekili ile katipler belirlenecek. Belediye encümen üyeleriyle ihtisas komisyonlarının seçimi yapılacak.
Bugün 09:37 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:10 TSİ
İzmit Belediyesi yarın ilk meclisini yapacak
İzmit Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı yarın yapılacak.
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