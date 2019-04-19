Yoldan çıkan tır trafiği durdurdu

Karamürsel'de tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında Yalova istikametinde yol tamamen araç trafiğine kapandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolunda Yalova istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 P 4544 plakalı tır, 4 Temmuz Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, hasar gören tırın geçişi engellemesi nedeniyle Yalova istikameti tamamen araç trafiğine kapandı.

Ağır hasar gören tır, vinç ile yol kenarına çekilmesinin ardından bölgede yoğunlaşan araç trafiği normale döndü.

Karamürsel Belediyesinin temizlik çalışanları ise yola dağılan tırın parçalarını kaldırdı, yolda yıkama çalışması yaptı.