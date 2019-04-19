Af ve şükür vesilesi olan kandiller müminler için de manevi bir arınmanın yanında hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan müstesna geceler olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir İslam âleminde önemli yer edinmiş mübarek gün ve gecelerden birisi ve Ramazan ayının habercisi Berat Kandiline ulaşmış bulunmaktayız. Mübarek gün ve geceler birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanmasına vesile olan eşsiz zaman dilimleridir. Bu önemli gün ve gecelerde dargınlıkları küskünlükleri kırgınlıkları unutarak barışı ve adaleti tesis etmek dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için gayret göstermeliyiz. Bu düşünce ve duygular ile manevi ve maddi kurtuluş için fırsat olan Mübarek Berat Kandilinde tüm inanan Müslüman Kardeşlerimiz ile birlikte kurtuluşa erişmemizi Yüce Allahtan bizlere nasip eylemesini temenni ediyorum. Bu vesile ile tüm İslam Aleminin milletimizin ve Dilovalı hemşehrilerimin Berat Kandilini tebrik ediyor bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum. Dedi.
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Başkan Şayir’den Kandil mesajı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yayımladığı mesajında 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi Beraat Kandilinde Yüce Allahın sonsuz af müminlerin dualarına icabet ettiği yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir gece olan Berat Kandilini bir kez daha idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Sözlerine yer verdi.
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