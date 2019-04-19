Başkan Söğüt’ten Berat Kandili mesajı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında Mübarek üç aylar içinde yer alan Ramazanın müjdecisi bu anlamlı gecenin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasının beratına insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Mevlâdan niyaz ediyorum ifadelerini kullandı.

GÖNÜL BAĞLARI GÜÇLENMELİ

Söğüt Berat kandili inananlar için vicdanları muhasebeye çekme nefisleri terbiye etme kötülüklerden arınma ve hataları telafi için eşsiz bir fırsattır. Bu kutsal gece yeryüzünde hakkıyla idrak edildiğinde inanıyoruz ki Allah katında mutlaka karşılığını bulacak. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor mübarek gecelerin aramızdaki gönül bağlarını birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi duasıyla Yüce Allaha sığınıyorum dedi.